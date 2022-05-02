Министерство иностранных дел Швеции отреагировало на нарушение воздушного пространства страны российским самолетом-разведчиком и вызвало посла РФ для объяснений. Ранее с аналогичным заявлением и требованием выступила Дания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera. В МИД Швеции заявили, что посла РФ вызовут в Стокгольм 2 мая. Нарушение воздушного пространства вызвало скорую реакцию в Швеции, где министр обороны Петер Хультквист заявил местным СМИ, что такие действия со стороны Москвы были "непрофессиональными" и "неуместными", учитывая усиление напряженности в регионе из-за вторжения РФ в Украину. В заявлении министерства обороны Швеции говорится, что проникновение "российского винтового самолета Ан-30" в воздушное пространство страны отслеживалось и записывалось. По словам пресс-атташе командования обороны Дании Хенрика Мортенсена, это был разведывательный самолет, который находился в их воздушном пространстве в течение очень короткого времени. Тогда были подняты для перехвата два датских F-16. Дания является членом НАТО, в отличие от Швеции, где ведутся дебаты о том, следует ли отказаться от внеблокового статуса и присоединиться к альянсу. Отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции заявил, что нет никаких доказательств того, что нарушение было связано с текущими дискуссиями о возможном вступлении Стокгольма в НАТО. Напомним, в пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Дании к востоку от Борнхольма, датского Балтийского острова. Затем самолет-разведчик РФ нарушил воздушное пространство Швеции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.