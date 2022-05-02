Погода в Украине в мае будет приятно теплой, однако жары не следует. Термометры едва будут дотягивать до +25 градусов к концу месяца. Что будет с погодой в стране в последний месяц весны – читайте ниже в материале Styler. Так, в Укргидрометцентре прогнозируют, что среднемесячная температура в мае будет в пределах нормы, или немного выше. "Средняя месячная температура воздуха предусматривается 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14), что на 1-1,5 градуса выше нормы, на северо-западе и северо-востоке Украины — близко к норме". Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы», – сообщили синоптики. В Gismeteo прогнозируют, что температура будет медленно повышаться, иногда с колебаниями вниз. Время от времени возможны сильные дожди, грозы. Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы на месяц: Ресурс Accuweather тоже дает "скромный" прогноз. В частности, в Киеве температура не будет достигать выше +23 градусов, а в первой декаде месяца ожидаются +13+15 днем. Сайт Meteoprog показывает немного более высокую температуру. По крайней мере, последние две трети месяца будут в основном выше +20. Ранее мы писали, что синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности.