Администрация президента США Джо Байдена намерена активизировать дипломатическое взаимодействие со странами тихоокеанских островов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Координатор Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что лидеров островных тихоокеанских стран пригласят в Белый дом в конце этого года. Сообщение Кэмпбелла, изложенное на бизнес-саммите США и Новой Зеландии, прозвучало на фоне растущей озабоченности по поводу последствий безопасности присутствия Китая в регионе. В частности, речь идет о заключенном в прошлом месяце соглашении между КНР и Соломоновыми островами. Кэмпбелл сказал участникам саммита, что Соединенные Штаты намерены не только принимать лидеров островов, но и наращивать дипломатические отношения со странами Тихоокеанского региона, десятилетиями не видевшими послов. "Чтобы Соединенные Штаты были эффективны в Тихом океане, мы должны делать больше, и мы должны делать больше в областях, которые имеют значение и имеют значение для жителей тихоокеанских островов", — заявил Кэмпбелл. Он добавил, что администрация Байдена будет работать с Агентством США по международному развитию и новой Международной финансовой корпорацией развития США для финансирования проектов в регионе, а также для восстановления Корпуса мира на большей части территории. Напомним, США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня. Ранее Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.