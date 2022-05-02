Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно 3 рейса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 2 мая 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Отметим, что "Укрзалізниця" отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе. Ранее в "Укрзализныце" заявили о том, что российские военные ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.