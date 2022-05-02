При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – поселок Мангуш и Луначарское кольцо близ Бердянска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета. Точное время прибытия эвакуационной колонны в согласованные пункты на данный момент неизвестно. Напомним, что сегодня, 2 мая, из Мариуполя эвакуация намечена на семь часов. Точка сбора — ТРЦ "Порт Сити". В горсовете добавили, что ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя. "Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте (в конце колонны)", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 1 мая произошла эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В сети появилось видео спасения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.