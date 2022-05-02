Глава Комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф в ходе визита в Киев заявил, что посещение Украины президентом США Джо Байденом – это только вопрос времени. Но в то же время он отметил, что в ходе нынешнего визита конгрессменов тема визита Байдена не обсуждалась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам Шиффа, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, основные усилия были сосредоточены на приоритетах дальнейшей помощи Украине. Шифф также отметил, что в ходе диалога участники переговоров обсудили особенности следующего этапа войны – стоит готовиться не к прямым танковым атакам, а к использованию дальнобойной артиллерии. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.