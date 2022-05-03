Гороскоп на 3 мая расскажет о том, какие интересные события ждут всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Сегодня вы сделаете гигантские шаги вперед. Но помните – долго такой темп вы поддерживать не сможете. Телец Не стесняйтесь, когда дело дойдет до привлечения кого-то, кто занимает высокое положение. Близнецы Вы сейчас удерживаете ситуацию под контролем. Не стоит прислушиваться к преувеличенному мнению других. Рак Двигайтесь в своем темпе и помните, что не все могут идти в унисон с вашей скоростью. Лев Уделите сегодня время вашей личной жизни. Новые шаги в профессиональной сфере пока преждевременны. Дева Для вас сегодня откроется сразу несколько важных дверей. У вас больше нет причин колебаться. Весы Вы можете смело отбросить все свои подозрения. Но это не значит, что вы должны торопиться с принятием решений. Скорпион Избегайте сегодня больших трат. Особенно, если это чревато финансовой дырой в вашем бюджете. Стрелец Чтобы привлечь внимание других людей, вам, возможно, следует сделать немного больше обычного. Козорог Ваша повышенная уверенность в себе поможет сделать то, что вы давно откладывали. Водолей Ваше положительное настроение облегчает повседневную жизнь. Но не стоит забывать о стремлении к новым импульсам. Рыбы У вас сегодня запланировано много хороших дел. Постарайтесь не утруждать себя чужими задачами. Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будем отмечать в мае 2022 года. А также рассказывали о том, что ученые назвали даты магнитных бурь в мае 2022 года.