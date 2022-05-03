Печенье с предсказаниями можно легко и просто приготовить на дому, чтобы порадовать родных и близких. Привлеките к написанию предсказаний и пожеланий детишкам и у вас будет целое приключение. Рецептом поделилась украинский блоггер-кулинар Alina FooDee. Ингредиенты: Белки – 2 шт. Сахар – 70 г Ванильный сахар – 10 г Соль – щепотка Мука – 50 г Растительное масло – 30 г Вода – около 2 ч. л. (ориентируемся по тесту, оно должно получиться жидким) Пошаговое приготовление печенья Белки взбейте с щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в пышную пену. Добавьте растительное масло, муку. В зависимости от плотности теста добавьте воду, одну, две или три чайные ложки. Ориентируйтесь по тесту, оно должно быть редким. Распределите тесто на силиконовом коврике или пергаменте кругами диаметром 8 см. Если будете использовать пергамент, обязательно берите с антипригарным покрытием, иначе будет сложно снять печенье. Выпеченные печеньки быстро остывают и ломаются при формировании. Потому выпекайте по 3-4 шт. за раз. Выпекайте в предварительно прогретой до 180 градусов духовке 4-5 минут, тесто должно схватиться, края совсем чуть-чуть подрумяниться. Не выпекайте слишком долго, иначе печеньки подсохнут и будут трескаться при формировании. Снимайте горячее печенье с помощью лопатки, кладите его, быстро сворачивайте, слегка прижимая края. Затем с помощью чашки или стакана складывайте его, прижимая к наружной и внутренней сторонам. Когда все печенье сформировано, выкладываем его на противень и выпекаем все вместе 5-7 минут, чтобы оно подрумянилось и подсохло. Раньше мы писали, как действительно нужно готовить пельмени. Также сообщалось, как спасти мясо с душком.