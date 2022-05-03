Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что общественный транспорт в Чернигове заработает во второй-третьей декаде мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Атрошенко отметил, что сейчас в городе осталось 65 автобусов, которые могут приступить к работе. При этом до войны маршруты обслуживали 230 автобусов. Выпускать на линию имеющиеся автобусы не готовы по нескольким причинам. Первая – перевозчики заранее просят около 7 миллионов гривен из городского бюджета на ремонт техники, заправку и прочее. По словам мэра Чернигова, денег в городском бюджете нет. "Я считаю, что это потерянный год для Чернигова. Нам бы хоть как-нибудь его пережить. Поэтому может понадобиться какая-нибудь существенная внеплановая помощь, которую мы не закладывали в бюджет — будем смотреть. Я не исключаю, что ее нужно будет делать. Но это нужно еще дополнительно нам думать на этот счет", — заявил Атрошенко. Кроме того, по его словам, в городе не хватает водителей и топлива, на которые цены значительно выросли. В таких условиях стоимость проезда должна увеличиться с 8 до 10-12 гривен. "По-умному сейчас хотя бы квартал или два, а лучше до конца года, сделать это бесплатным – транспорт. Мы не можем этого сделать и платить за километр так, как мы закладывали в программу, когда будут новые автобусы", – добавил мэр. Он также заявил, что городской совет не хочет спешить по решению вопроса с запуском общественного транспорта в городе. Сейчас продолжаются консультации с перевозчиками. Напомним, в Черниговской и Сумской областях идет генеральная уборка. Ранее в разрушенном оккупантами Чернигове демонтировали памятник Пушкину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.