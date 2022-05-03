В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на начало 69-х суток противостояния российскому вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил РФ, ведущих боевые действия на территории Украины. В городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая 2022, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории. На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов. На изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск. В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск. На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения. За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 7 БПЛА "Орлан-10" и 1 БПЛА "Форпост". На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника. Напомним, ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 кафиров и отбили штурм ДРГ. Мы также писали о том, что украинские военные сегодня завершат обучение обращению с новыми пушками в США. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.