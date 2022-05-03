На предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Вашингтоне будет поднята тема российской полномасштабной агрессии против Украины, и американская сторона призовет лидеров стран-участниц встречи поддержать политику США изоляции и наказания Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле в интервью "Голосу Америки". Он отметил, что специальная встреча АСЕАН в мае "будет историческим саммитом" "Это будет впервые, когда лидеры стран АСЕАН смогут встретиться здесь, в Вашингтоне, и это будет самая большая встреча лидеров в Вашингтоне с тех пор, как началась пандемия", – рассказал Шолле. В ходе встречи США призовут лидеров стран АСЕАН к солидарности с Украиной и, по примеру Штатов, санкциям в отношении РФ. "Наше обращение к союзникам и друзьям АСЕАН — это то же обращение, которое мы делаем ко всем нашим союзникам и друзьям по всему миру: абсолютно четко ясно, на чьей стороне нужно быть по поводу того, что Россия делает в Украине", — подчеркивает представитель Госдепа. Шолле добавил, что Вашингтон хочет, чтобы "друзья из АСЕАН поддержали нашу политику изоляции и наказания России". Напомним, на прошедшем в апреле 2021 года в Джакарте саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии лидеры стран заявили о договоренности о прекращении насилия в Мьянме, где военные захватили власть. Ранее в Пентагоне заявили, что у США нет данных о помощи Китаю России в войне против Украины. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.