Кабинет министров одобрил постановление "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения". Тарифы для населения останутся на уровне 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 апреля 2022 г. №502. Кабмин рекомендует в течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением и централизованным водоотводом для населения. Постановлением рекомендуется применять тарифы к потребителю (населению) на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, рекомендуется компаниям приостановить выполнение согласованных в инвестиционных программ, а средства, предусмотренные для зачисления на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов по инвестиционным программам, направлять на оплату энергоносителей и погашение других обязательств для обеспечения стабильной деятельности таких субъектов хозяйствование; отсрочить разработку, согласование и утверждение инвестиционных программ. Отметим, что Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это позволит сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.