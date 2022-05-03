Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 3 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 3 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Львов В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, что с сегодняшнего дня, 3 мая, Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска, эвакуирующего жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов вместо Чопа. Мы также писали о том, что в системе онлайн-продаж Укрзализныци третий день проходят сбои. При этом в компании назвали причину и поведали, какие данные пострадали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.