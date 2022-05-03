Соединенные Штаты Америки видят мало признаков того, что переговоры между РФ и Украиной "проходят плодотворно", поскольку война продолжается, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". По его словам, Кремль, судя по всему, не желает "вести серьезные переговоры". Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем перед его поездкой на прошлой неделе в Москву и Киев для разговора с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мы, конечно, будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы (в этом) сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры», – сказал Шолле. Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией замедлились. Также мы писали, что в ответ на предложение Зеленского провести переговоры в Мариуполе по эвакуации граждан представитель Кремля напомнил выдвинутый ранее Путиным ультиматум. Добавим также, что президент Владимир Зеленский подчеркивал, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях усложнят переговоры Украины с РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.