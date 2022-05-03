Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение нескольких крупных российских банков от международной системы SWIFT. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News. Посетивший Панаму европейский дипломат заверил, что под новые санкции попадут несколько новых российских банков. Хотя он не стал уточнять, какие это банки, несколько европейских источников указали, что в этот список будет включен Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского рынка. Боррель находится с визитом в Панаме, где вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна примет участие во встрече, посвященной вторжению России в Украину. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет шестой пакет санкций против РФ на текущей неделе. Новыми целями Брюсселя должны стать Российские нефти и банки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.