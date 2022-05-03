В 2022 году украинские аграрии ожидают урожай на уровне 65% прошлого. Это объясняется тем, что они смогли провести весенне-полевые работы всего на 70% площадей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Свободных объемов продовольствия в мире нет. Если Украина не вывезла что-нибудь на наши традиционные рынки, то на тех территориях продовольствие физически не появится. Там будут просто расти стремительно цены на зерновые", — добавил эксперт. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.