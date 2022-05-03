Премию DW "За свободу слова" получили фотожурналист Евгений Малолетко и видеожурналист Мстислав Чернов. Они освещали события в окруженном войсками РФ Мариуполе. Они снимали начало войны и последствия интенсивных обстрелов и сражений в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Премией "За свободу слова" оба репортера отмечены за освещение событий войны в Украине, которую Россия развязала 24 февраля 2022 года. Начало полномасштабной войны представители масс-медиа встретили в Мариуполе и продемонстрировали миру, как живет украинский город в осаде войск РФ. Многие кадры, которые показали корреспонденты в Мариуполе, уже стали классическими. Чернов и малолетка приехали в город 24 февраля – в день, когда началось российское вторжение в Украину. Они снимали разрушения, вызванные обстрелами города, работу врачей в местных госпиталях, многочисленные жертвы гражданского населения. Журналистам удалось покинуть Мариуполь 15 марта 2022 года в составе выехавшей после открытия гуманитарного коридора колонны. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.