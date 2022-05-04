МИД Австралии в среду ввел санкции против 110 человек, включая высокопоставленных чиновников "ЛНР" и "ДНР", а также депутатов российского парламента, стремясь наказать Москву за признание независимости двух регионов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИДа Австралии. Министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что Австралия внесла санкции против 34 сепаратистов, занимающих руководящие должности в "ДНР" и "ЛНР". Под запрет попадают все операции с австралийскими контрагентами, операции с недвижимостью и т.д. "Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственные власти над частями Украины без санкции украинского правительства", — заявила Пейн. Она также сообщила, что страна также ввела санкции в отношении 76 членов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за резолюцию, требующую от президента России Владимира Путина признания независимости "ЛНР" и "ДНР". Всего же с 24 февраля Австралия ввела санкции против 812 россиян. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.