Гороскоп на 4 мая расскажет о важных событиях в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз каждому знаку Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Ваши намерения и внутреннее чутье сегодня в унисон работать не будут. Сегодня на вашем пути будет явное препятствие. Телец Возможно, вам не будет хватать сегодня вдохновения. Но вы можете его почерпнуть у окружающих вас людей. Близнецы Вы находитесь в хорошем настроении для красивых вещей в жизни. Но остерегайтесь спонтанных покупок сегодня! Рак Большие трения будут сегодня там, где вы могли бы больше сотрудничать с другими людьми. Лев Подходите решительнее к своим задачам. С помощью спорта или движения вы сможете сжечь излишнюю энергию. Дева Дела сегодня будут идти не очень хорошо. Сосредоточьтесь лучше на личной жизни – там успехов будет больше. Весы Множество мелких обязанностей повседневной жизни стоило вам немало нервов. Сделайте сегодня перерыв для отдыха. Скорпион Вы точно знаете все свои обязательства и то, что вы делаете. Поэтому разрешите критике просто отскакивать от вас. Стрелец Сегодня вы не сможете сделать больше, чем нужно. А все потому, что ваши мысли находятся в другом месте. Козорог Ваша ситуация уже в значительной степени под контролем. Чуть больше уверенности в собственных силах точно пойдет на пользу. Водолей Ваши действия сегодня могут проверяться. Поэтому соблюдайте четкий план действий. Рыбы Разделяйте свою власть осознаннее. Остальные более чем готовы вас поддержать во всем. Напомним, ранее мы рассказывали, что астрологи назвали самые опасные и благоприятные дни в мае. Также мы сообщали о том, когда в мае ожидаются магнитные бури.