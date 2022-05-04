Северная Корея выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря со своего восточного побережья. Запуск ракеты был зафиксирован военными Южной Кореи в среду. Пуск произошел примерно через неделю после заявления Северной Кореи, чтобы развивать свои ядерные силы с максимально возможной скоростью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Запуск, знаменующий собой 14-е обширное испытание оружия Северной Кореей в этом году, состоится за несколько дней до того, как должна состояться инаугурация нового президента Южной Кореи Юнга. Подробности о ракете Южная Корея и Япония пока не раскрывают. В пресс-службе береговой охраны Японии только сообщили, что с высокой долей вероятности с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета. Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны. Отметим, что в середине апреля КНДР произвела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.