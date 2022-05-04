Сегодня, 4 мая, в Украине погода будет с кратковременными дождями и грозами. При этом столбики термометров кое-где днем достигнут +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью без осадков, днем в Карпатском регионе, центральных, восточных и южных областях местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+8, днем +13+15 градусов; на западе ночью +6+8 градусов, а днем +16+21; в восточных областях ночью +4+7, днем +17+19 градусов; на юге страны ночью +6+9 градусов, а днем +18+21; в центральных областях ночью +6+8, днем +16+18 градусов. Погода в Киеве и области Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +4+9 градусов, а днем +11+16. В Киеве ночью +7+9, а днем +14+16 градусов. Напомним, недавно синоптики рассказали, что Украину накроет дождями и грозами, а затем вернутся заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.