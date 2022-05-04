Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно сделал ряд антисемитских заявлений, открыто восхищается нацистской Германией. На это указывают материалы, переданные Guildhall украинской разведкой.

На записях, которые сделаны во время неформального общения Сергея Лаврова с представителями дипломатического корпуса стран СНГ, Лавров восхищается успехами Восточной и Западной Германии на Олимпийских играх и подчеркивает, что они стали результатом правильной системы допингов на основании нацистских разработок в концлагерях.

«Тогда даже кто-то подсчитывал, что если сложить (медали – ред.) ФРГ и ГДР, то они бы были чуть-ли не первыми. Грамотная система допинга была на основании нацистских разработок из концлагерей», — заявил Сергей Лавров.

Ниже публикуем весь эпизод данного разговора на встрече представителей СНГ:

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров публично заявил, что евреи якобы «самые ожесточенные антисемиты». Глава МИД РФ сравнил украинского президента Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже имел еврейские корни.

В МИД Израиля отреагировали на такие высказывания Сергея Лаврова, заявив, что «замечания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и скандальным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».

Также напомним, что сборной России было запрещено выступать под национальным флагом и исполнять национальный гимн на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году за нарушение Россией антидопинговых правил. Допинговые скандалы сопровождают национальную сборную Россию начиная с 2015 года.