Украинские военные Сил обороны на Запорожском направлении за минувшие сутки нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "Оперативный ВСУ". В боевом своде защитников Запорожской области по сдерживанию и отпору российскому вторжению указывается, что за минувшие сутки, 3 мая, наши бойцы уничтожили: 24 кафира (еще 27 были ранены), 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук", 4 реактивные системы залпового огня "Град", 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 2 беспилотника типа "Орлан -10", 2 единицы 152-мм гаубы Д-20, 5 единиц автомобильной техники. Также украинские военные в Запорожском направлении повредили российскую самоходную артиллерийскую установку Мста-С. "Активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что мобильные противотанковые группы Сил обороны ВСУ обеспечили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей. На юге Украины общие вражеские потери в сутки составили 47 солдат и 15 единиц техники. Полномасштабная война РФ против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!