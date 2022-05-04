Колонна нидерландских пожарных машин, подаренных Украине, во вторник прибыла в конечный пункт назначения.

Об этом сообщила «Европейская правда».

«Мы выполнили свою миссию. После небольшой церемонии транспортные средства передали в Ужгородскую пожарную охрану», – сообщил голландский пожарный Саймон Доорн. ?

В Ужгороде семь единиц техники переданы местной пожарной команде.

Отметим, что пожертвование пожарной техники было инициативой пожарной бригады Эйссельмуйдена, которая уже много лет контактирует с пожарными в Украине.