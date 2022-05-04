Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с генеральным секретарем Секретариата нацбезопасности Японии Такео Акибой, на которой они обсудили санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. "Салливан высоко оценил решительную реакцию Японии на жестокое и неоправданное вторжение России в Украину, включая финансовые санкции, экспортный контроль, а также гуманитарную и оборонную помощь Украине", — говорится в сообщении. Они также договорились продолжать тесное сотрудничество по поводу международного ответа на российскую агрессию. Генеральный секретарь Акиба поздравил предстоящий визит президента США Джо Байдена в Токио, отметив, что он станет сильным сигналом для региона и за его пределами, свидетельствующим о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону. Салливан и Акиба согласились, что встреча между президентом и премьер-министром Кисидой – это возможность подтвердить силу американо-японского Альянса, сделать шаги по усилению сдерживания в регионе и продвинуть общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Напомним, Япония призвала Монголию присоединиться к санкциям против России. Мы также писали о том, что Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине и Тайване. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.