Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на среду, 4 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 4 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Львов В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, что со вторника, 3 мая, Укрзализныця изменила схему движения эвакуационного поезда из Покровска, перевозящего жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов вместо Чопа. Мы также писали о том, что в результате ракетных обстрелов повреждено шесть железнодорожных станций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.