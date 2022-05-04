Житель одного из районов Таллинна получил 13 суток ареста за демонстрацию в окне своей квартиры буквы "Z" и Георгиевской ленты в поддержку российского вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пыхьяской полиции. Возмущенные жители района сообщили в полицию о мужчине, который с начала российского вторжения в Украину выставил в окне российский флаг, георгиевские ленты и символ "Z". Полицейские отправились на место с проверкой. Патрульные напомнили мужчине о запрете вражеской символики, но тот не убрал ее в предложенные сроки. Через несколько дней злоумышленник был задержан в административном порядке и доставлен в участок. Суд приговорил жителя Таллинна к 13 суткам ареста за демонстрацию разжигающих ненависть символов. Отбывать наказание его отправили в изолятор прямо из зала суда. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.