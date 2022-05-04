Жители Запорожья слышали звуки взрывов незадолго до полуночи, причиной которых была работа систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации. "Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны", – объяснил спикер Запорожской ОВА, полковник Иван Арефьев. Также в сообщении отмечается, что безопасности жителей Запорожья ничего не угрожает. Напомним, вечером 3 мая Украина испытала мощную ракетную атаку с начала войны. Под обстрелы попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области. По данным командования ПС ВСУ, российские кафиры выпустили по территории нашей страны 18 крылатых ракет, 8 из которых были сбиты украинскими силами ПВО. Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.