Донорська конференція, яка пройде у столиці Польщі Варшаві, може стати відправною для європейського плану Маршалла для України.

Про це повідомила «Українська правда».

«На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для такого собі європейського плану Маршалла для України.Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо»,-сказав президент Євроради Шарль Мішель.

На думку Мішеля, трастовий фонд має бути активований «якнайшвидше».

Також він зазначив, що «мета не в тому, щоб відновити Україну минулого.

Мета – побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану у майбутнє Україну».