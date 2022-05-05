Сполучені Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів.

Про це повідомив The New York Times.

Допомога щодо націлювання є частиною секретної допомоги адміністрації Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних на полі бою в режимі реального часу. Ці розвідувальні дані також включають передбачувані переміщення російських військ, отримані з нещодавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі, повідомили чиновники.

Зазначимо, що українські чиновники заявили, що вбито 12 російських генералів на передовій, і ця кількість здивувала військових аналітиків.