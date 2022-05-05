Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что школьники завершат учебный год в режиме онлайн. При этом сейчас детские сады готовятся к работе в военное время. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг. "Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы МОН, которые говорят о том, что мы этот учебный год закончим в режиме онлайн", — сообщил он. Замглавы КГГА также добавил, что рассматривается возможность открыть часть садов. "Садочки в Киеве готовятся к работе в условиях военного положения. Мы рассматриваем возможность открыть очередные садики, чтобы дать родителям возможность работать, но этот вопрос пока дискуссионный, потому что нужно соответствовать всем правилам безопасности, собирая детей в одном месте", — подчеркнул он. Напомним, с начала войны около 3,4 тысячи детских садов возобновили работу. Кроме того, в МОН рассказали, когда будут принимать документы первоклассников в этом году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.