Российский "Газпром" решил использовать часть возможностей замороженного "Северного потока-2". Россия хочет перенаправить их на газоснабжение северо-западных регионов страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома". Планируется, что российская компания использует только сухопутные газопроводы. "В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северного потока-2" не используется, "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северного потока-2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", – говорится в сообщении. Также в "Газпроме" уточнили, что в случае подтверждения Германией возобновления морского газопровода в работу может быть включена только одна нить со 100% загрузкой. Ранее мы сообщали, что бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2". Также следует напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.