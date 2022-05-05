Министр иностранных дел России Сергей Лавров называет оккупацию Украины геополитической целью РФ и не считает войну причиной отказываться от ее реализации. Кроме того, глава МИД РФ не исключает применение против Украины тактического ядерного оружия.

На это указывают записи разговоров сделанные во время неформального общения Сергея Лаврова с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные Guildhall украинской разведкой.

«Украина – это известная затея, еще Бжезинский сказал, что Россия без Украины это так, а с Украиной – это великая держава. Конечно, мы не можем допустить, чтобы делалось это, чтобы войны, боевые действия избегались ценой постоянных и постоянных геополитических уступок», — заявил Лавров.

В ответ на процитированный вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия, министр иностранных дел РФ не исключил применение ядерного оружия в дальнейшем, подчеркнув, что обычным вооружением Россия воюет только на данном этапе.

«Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду матку», — саркастично заявил глава МИД РФ.

Ранее Guildhall публиковал запись другой части неформального общения Сергея Лаврова с представителями дипломатического корпуса стран СНГ, где глава МИД РФ, который недавно сделал ряд антисемитских заявлений, открыто восхищается нацистской Германией.

