В Украине составили список самых богатых украинцев, которые выделили больше денег на противодействие агрессии России и поддержку соотечественников. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Forbes в Украине. Отмечается, что в список вошли предприниматели, которые потратили более $2 млн, в том числе Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Александр и Галина Гереги, Юрий Косюк и другие. Седьмую позицию в списке также заняли управляющие партнеры Techiia holding Олег Крот и Юрий Лабезников. На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн. на помощь Украине. Впоследствии вместе с ОО "Фонд Течение" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарную помощь на сумму $12,5 млн, отмечают в фонде. Холдинг Techiia специализируется на киберспорте и IT-решениях и сервисах. Война заставила нарастить экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациях. Напомним, ранее сообщалось, что общественная организация Techiia Foundation приобрела и передала для ВСУ и терробороны крупную партию специализированного военного снаряжения – 350 раций и 150 тепловизоров.