Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские кафиры начали массово шить форму Вооруженных Сил Украины и переодеваться в нее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. "Российские кафиры используют методы отрядов НКВД, которые переодевались в форму воинов УПА и убивали мирных граждан, создавая миф о "зверствах бандеровцев", — пишет она. По ее словам, в этой связи не исключены с их стороны провокации для компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии разграничения. "Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть этот факт военного преступления РФ в Украине", — подчеркнула Денисова. Как сообщалось, кафиры решили переодеть в форму ВСУ мариупольцев, которых четыре недели держат в фильтрационных лагерях. Их российские военные хотят выдать за пленных украинских солдат. Ранее Денисова объяснила, что делать гражданским, которых Россия насильственно транспортировала на свою территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.