3 1 апреля полиция Полтавской области запретила навигацию малых судов и вылов рыбы. Это связано с военным положением в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные полиции. В частности, сообщается, что по результатам согласованных мер совместного совещания руководителей Полтавской областной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области с участием контролирующих органов по вопросам экологии, проведенной в конце марта этого года, по фактам незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ст. 249 УК Украины) ): 63 уголовных производства зарегистрировано, 16 лицам сообщено о подозрении, 12 обвинительных актов направлено в суд. В остальных производствах продолжаются следственные действия, процессуальные решения в них будут приниматься по выводам нескольких десятков судебных инженерно-экологических экспертиз и совокупности других собранных доказательств, необходимых для принятия окончательных решений в уголовных производствах. В полиции также отмечают, что браконьерство сегодня представляет угрозу национальной экологической безопасности. Только за месяц у лиц, занимавшихся незаконной рыбалкой на водоемах Полтавской области, правоохранители изъяли: более 90 сеток, более 30 плавсредств и запрещенных орудий лова. По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4 миллионов гривен . Работа в указанном направлении продолжается. Вопрос защиты водных биоресурсов остается принципиальным. Как известно, за незаконные занятия рыбным добывающим промыслом санкцией ст. 249 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.