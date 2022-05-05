Тарас Тополь, лидер группы "Антитела", воюющий в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ, сейчас находится в Харькове и в его окрестностях. Оттуда он ведет свой "дневник войны", в котором и показал встречу с "русским мерой". Об этом фронтмен группы Антитела рассказал на своей странице в Facebook. "Харьков — это молодой по духу и еще довольно проукраинский город. Люди образованные, многие студенты. Но все равно здесь было и остается очень много ожидающих… Того самого "русского мира", — пишет Тополь. Музыкант говорит, что в поселке на окраине города Черкасской Лозовой он с собратьями зашел во двор, где на дверной ручке был русский герб, а дома полно литературы "на тему".

Фото: facebook.com/taras.topolya "И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" – добавил музыкант. Ранее мы писали, что Тарас Тополь объяснил феномен Чернобаевки. Макс Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.