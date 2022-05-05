Российские войска продолжают обстреливать из РСЗО и артиллерии Харьков и область. За минувшие сутки враг атаковал ряд жилых районов, а уже к утру были удары по Северной Салтовке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВ Олега Синегубова. "Несмотря на то, что наши Вооруженные Силы оттеснили врага от города на северном направлении, враг и дальше терроризирует мирное население. Эти удары не являются прицельными, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может "прилететь" в любой район , к любому двору, на любую детскую площадку.Поэтому находиться на улицах без насущной нужды крайне опасно ", — написал Синегубов. По его словам, в течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Уже с утра были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет. Горячей точкой области остается Изюмское направление, там враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери. Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению — так же враг потерпел поражение. "Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. В настоящее время весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий. по всем этим направлениям", — резюмировал глава ОВА. Напомним, недавно стало известно, что в Харьковской области украинские военные выбили из поселка Старый Салтов в Волчанском районе подразделения российских кафиров, которые обстреливали город из артиллерии и РСЗО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.