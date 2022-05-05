Представители Украины и дружественных государств обсудили возможность ужесточения торговых санкций против России и Беларуси, а также пути предотвращения продовольственного кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко в Facebook. По ее словам, участие в обсуждении во время видеоконференции по приглашению государственного секретаря Соединенного Королевства по международной торговле Эн-Мари Тревельян приняли представители дружественных стран — Финляндии, Дании, Норвегии, стран Балтии, Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Ирландии. , Великобритании, США, Канады, Аргентины, Республики Корея, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Европейской Комиссии. Они также обсудили торговую и экономическую помощь Украине. "Торговые санкции против России и Беларуси будут только усиливаться. Мы будем координировать наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса, спровоцированные блокированием Россией украинских портов. Будем прилагать еще больше усилий в налаживании эффективной логистики в порты Европы тех товаров, которые еще несколько месяцев назад экспортировались Одессы, Николаева, Херсона и Мариуполя", – подчеркнула Свириденко. По словам Министра, Британия и ЕС отменят пошлины на украинскую продукцию. "Присутствующие на встрече государства-члены ЕС подчеркнули, что поддерживают инициативу Еврокомиссии, а значит, можно ожидать скорого одобрения решения по пошлинам институтами ЕС", — подчеркнула министр. Также она добавила, что Швейцария и Норвегия отметили готовность обновлять соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ. Министр торговли Канады Мэри Энджи причитала о приоритетности переговоров по расширению соглашения о свободной торговле с Канадой. "Торговая поддержка со стороны партнеров будет крепнуть", — подытожила Свириденко. Напомним, ранее сообщила Свириденко, актуальная проблема дефицита горючего в течение следующих 7 дней будет ликвидирована, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, которые будут ввезены в Украину.