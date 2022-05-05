Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Минск не угрожает безопасности Европы. А вооруженный конфликт не в белорусских интересах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА". Сообщается, что Лукашенко дал интервью Associated Press, в котором заверил, что Беларусь никому не угрожает и не будет этого делать. "Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому разрешать какой-то конфликт, какую войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", — заявил он. Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что без диктатуры белорусы были бы бедными. "Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы по голышам", — подчеркнул он. Он также подтвердил планы вместе с президентом России Владимиром Путиным возродить СССР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.