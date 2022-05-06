Президент США Джо Байден во время поездки в Южную Корею и Японию намерен обсудить с руководством этих стран поддержку Украины, меры против агрессии России, а также вопросы КНДР. Визит намечен на 20-24 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Как она отметила, Байден намерена встретиться с президентом Республики Корея и с премьер-министром Японии. "Они, конечно, также будут говорить о совместных усилиях с целью поддержать украинцев, призвать Россию к ответу", — добавила она. По ее словам, американский лидер намерен дать понять, что "США непреклонно благосклонны к безопасности" Республики Корея и Японии. Напомним, Соединенные Штаты завершают подготовку телефонного звонка лидеров стран G7 по поводу российской агрессии и поддержки Украины. Он, как ожидается, состоится в ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.