Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области не осталось ни одной действующей и невредимой автозаправочной станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая. "Призываю водителей и бизнес-среду с пониманием относиться к ситуации, которая сложилась в результате действий агрессора. Российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС, разрушая всю топливную инфраструктуру", — отметил Гайдай. "Ни одной уцелевшей заправочной станции в области не осталось. Обращаюсь к водителям с просьбой бережнее относиться к потреблению топлива, воздерживаться от необязательных поездок, помня, что у государства есть необходимость в первую очередь обеспечивать им спасательные службы, медиков, полицию военных – тех, кто ежедневно противодействует российской агрессии и оказывает помощь украинцам", — подчеркнул глава Луганской ОВГ. Ранее сообщалось, что в Луганской области российские кафиры сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.