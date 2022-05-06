Двум российским оккупантам поставлено в известность о подозрении за бесчинства, грабежи домов, избиения местных, даже детей и женщин в селе Бузова Бучанского района во время оккупации Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины. "Подозреваемые избивали их прикладом автомата, руками и ногами. Среди пострадавших были женщины и дети", — говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащие армии РФ, угрожая физической расправой и оружием, украли у людей все денежные сбережения. "При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении. Как сообщалось, в селе Рудня-Тальская в Киевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин. Их во время оккупации жестоко убили русские военные. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.