По оценке Пентагона большинство российских сил отошли от Мариуполя. Кафиры направились к северу от города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби. Он отметил, что преимущественно россияне наносят авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и, в частности, по "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские. "Наше знание диспозиции российских сил, знаете, не идеально. В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, Сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя. Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и в его окрестностях", — заявил Кирби. Напомним, в Пентагоне сообщили, что российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и умеряют врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.