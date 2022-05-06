Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается местами влажная, но теплая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +24 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди. Осадки пройдут в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Несмотря на это, воздух прогреется максимально до +24 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточным с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет днем составлять: в северных областях ночью +3+5, днем +15+17 градусов; на западе ночью +4+9 градусов, а днем +19+24; в восточных областях ночью +3+6, днем +14+17 градусов; на юге страны ночью +3+8 градусов, а днем +16+18; в центральных областях ночью +3+5, днем +15+20 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня днем и ночью без осадков. Ветер северо-восточный, до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +2+6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15+19 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что в большинстве регионов Украины 5-7 мая ожидаются ночные заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.