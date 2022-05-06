Гороскоп на 6 мая расскажет, какими событиями обрадует этот день всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали прогноз каждому знаку Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Перестаньте обвинять своего партнера во всех смертных грехах! Это никого никуда не приведет. Телец Сделайте сегодня что-нибудь, чтобы получить новые впечатления. Это даст вдохновение на несколько дней вперед. Близнецы Забудьте о своих претензиях и сохраняйте спокойствие. Ваши близкие не могут также быстро переключаться, как и вы. Рак Сегодня один из наиболее подходящих дней для того, чтобы пообщаться с теми, кто вам определенно неравнодушен. Лев К вам сегодня будут обращаться за советом другие люди. Но вам будет сложнее говорить о своих заботах. Дева Вы почувствуете усталость и истощение быстрее обычного. Обязательно делайте перерывы для отдыха. Весы Теперь вы сможете заняться делами, на которые совсем недавно у вас не хватало энергии и выносливости. Скорпион Не создавайте лишнюю путаницу в спорах о том, что раньше уже было обсуждено и согласовано. Стрелец Чем сложнее будет этот день, тем важнее делать небольшие перерывы время от времени. Козорог Ограничь себя предметами первой необходимости, а также обратите внимание на свое самочувствие. Водолей Если вы сегодня не будете хвататься за новые проекты, то избавитесь в будущем от многих проблем. Рыбы Не делайте из-за незначительной проблемы большие трудности. У вас нет на это свободного времени. Напомним, ранее мы писали о том, когда в мае ожидаются магнитные бури. А также рассказывали, что астрологи назвали самые опасные дни для всех знаков Зодиака в мае.