Индекс доллара вырос 4 мая в корзину основных мировых валют на 0,9% после того, как Федеральная резервная система повысила ставки на 50 базисных пунктов до 0,75-1,0%. Доллар дешевеет, поскольку ФРС отказалась от идеи еще более значимого повышения в будущем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Ожидания повышения ставок ФРС оказали большое влияние на рынки в этом году и привели к росту доллара. По сравнению с корзиной его конкурентов в этом году она выросла более чем на 7%. Но Доллар ослаб после того, как ФРС объявила о своем решении поднять процентные ставки на 50 базовых пунктов. Хедж-фонды урезали расширенные длинные позиции после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам, что не рассматривается повышение на 75 базисных пунктов в будущем. Заседание не стало настоящим сюрпризом, но было чуть менее ястребиным, чем ожидалось. И хотя повышение на 75 б.п. больше не будет обсуждаться на заседании ФРС в июне, данные по инфляции и направление войны России против Украины будут определять следующие решения ФРС, говорят аналитики Mirabaud. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.