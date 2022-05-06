В Министерстве обороны США не видят признаков, что Беларусь намерена открыто вступать в войну против Украины на стороне России и активно участвовать в боевых действиях. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби. Так пресс-секретарь американского оборонного ведомства ответил на вопрос журналиста, не кроются ли за новыми учениями в Беларуси планы Минска каким-то образом снова приобщаться к российской агрессии РФ против Украины. "Нет указаний на то, что у Беларуси есть намерения принять активное участие в войне в Украине, и я разрешу им говорить об их учениях. Но мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намерены непосредственно участвовать в войне в Украине", – сказал Кирби. Ранее 4 мая в Минобороны Беларуси объявили о внезапной проверке сил реагирования Вооруженных Сил. Они, среди прочего, включают опрокидывание частей и подразделений в определенные районы. 5 мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне против Украины – мол, в "этом нет никакой нужды". Между тем, в Генштабе ВСУ не исключают провокаций, и сообщают, что Беларусь наращивает системы ПВО на границе. Напомним также, что ранее страны-члены ОДСК (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) заявляли, что не изъявляют желания участвовать в войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram