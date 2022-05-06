Российские войска обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области этой ночью. В результате вражеских атак, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. "Ночь тревожная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский район. Попали из "Градов" в Зеленодольске и Широковскую общины. Попали по двум селам. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Кроме того, в Покровской общине был "прилет" вражеской ракеты. "Попала в поле. Людей не зацепило", — отметил глава ОВА. Ранее сообщалось, что войска РФ 4 мая устроили обстрел Днепропетровской области, повредив два десятка жилых домов. После оккупанты запустили две ракеты по Днепру. Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру произошло разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Также было приостановлено движение поездов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.