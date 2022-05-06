Родственники пропавших российских солдат направили в Украину более 20 тысяч обращений через телеграмм-боты и совершили более 12 тысяч звонков на телефон "горячей линии" МВД Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива в эфире Всеукраинского телемарафона. "У меня только в марте было 210 опознанных пленных, которых опознали их родные. И где-то около 40 погибших. Сейчас по запросам из-за создавшихся телеграмм-ботов получено 20 тыс. запросов от родных солдат. И еще около 12 тысяч звонков от родных", – сказал Андрусов. Советники министра внутренних дел также отметили, что российской пропаганде уже не удается скрывать от россиян человеческие потери РФ на войне в Украине. Случается, что уже поступают официальные запросы от российского омбудсмена. Ранее сообщалось, что с начала войны Украина и Россия произвели 9 обменов. Обмены готовились в рамках взаимодействия Объединенного центра по поиску и освобождению пленных под патронатом президента Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.